Сийярто оценил санкции Киева против венгерских военных

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна не поддержит членство Украины в Евросоюзе после того, как Киев запретил въезд трем венгерским военным. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение министра в соцсетях.

По словам Сийярто, Украина не должна «всерьез» ожидать, что Венгрия поддержит ее членство в Евросоюзе после подобных санкций. Кроме того, он также заявил, что в последние десять лет Киев проводит на своей территории «антивенгерскую политику».

«Украинское государство проводит антивенгерскую политику уже десять лет. Они ущемляют права венгерской общины Закарпатья, забивают до смерти венгра в рамках принудительной мобилизации, атакуют нефтепровод, необходимый для бесперебойных поставок энергии в Венгрию, а теперь еще и запрещают въезд венгерским военным руководителям. И это они ждут, что мы поддержим их вступление в Евросоюз… Они ведь не всерьез, правда?», — заявил он.

Венгрия ввела санкции против нескольких украинских военачальников

Ранее Украина запретила въезд в страну трем высокопоставленным венгерским военным.