Стало известно, о чем спорили Трамп и Мелания

Президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания спорили на борту вертолета о скандале вокруг ситуации с эскалатором в Генассамблее ООН. Об этом заявил специалист по чтению по губам Джереми Фримен, передает Daily Mail.

Ранее телеканал Sky News опубликовал видеозапись, на которой видно, что Трамп и его супруга поспорили на борту вертолета. На кадрах пара оживленно что-то обсуждает, затем Мелания качает головой, а президент США направляет в ее сторону указательный палец.

«Ведущий судебный эксперт по губам Джереми Фримен заявил, что, по его мнению, Трампы с удивлением говорили о скандале вокруг ситуации с эскалатором в Генеральной Ассамблее ООН на этой неделе», — говорится в тексте.

По словам эксперта, президент США во время спора ругался не на супругу, а на «выходки в ООН». Фримен отметил, что во время разговора с Меланией Трамп возмущался по поводу инцидента с эскалатором, вопрошая, «как можно так делать».

Трамп разругался с женой под прицелом камер

Напомним, что во время визита президентской четы в штаб-квартиру ООН для участия в дебатах высокой недели ГА эскалатор внезапно остановился. В связи с произошедшим Трамп направил письмо генсеку ООН Антониу Гутерришу с требованием расследовать данный инцидент, который он назвал «саботажем».