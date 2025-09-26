Нетаньяху устроил "викторину" во время выступления с трибуны ООН

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху представил своеобразную интерактивную презентацию на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке. С трибуны он обратился к присутствующим в зале с вопросами, например, "Кто совершал жестокие расправы над европейцами и американцами?", пишет "Коммерсантъ". К вопросу предлагалось пять вариантов ответов: "Аль-Каида" (организация признана террористической и запрещена в РФ), "Хамас", "Хезболла", "Иран" и "Все вышеперечисленные". Нетаньяху указал на последний вариант как на правильный. "Вот что я хотел этим сказать. Наши враги ненавидят нас всех", — подытожил израильский премьер. Нетаньяху также обратился к палестинскому движению ХАМАС с требованием немедленно прекратить боевые действия и освободить удерживаемых заложников. Взамен он предложил завершить войну в секторе Газа. Премьер-министр Израиля отметил, что его речь транслируется не только через громкоговорители в приграничной зоне с анклавом, но и напрямую доставляется на мобильные устройства руководителей ХАМАС.