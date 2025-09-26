Позор Зеленской: в Раде раскрыли ложь о встрече с Меланией

Дипломатический скандал разгорается вокруг Елены Зеленской. Ее "теплая и доверительная" встреча с Меланией Трамп, о которой она заявила накануне, оказалась обманом и попыткой выдать отказ за большой успех.

Разоблачение опубликовал в своем Телеграм-канале народный депутат Верховной Рады Александр Дубинский.

По его данным, Зеленская отчаянно добивалась личной встречи с Меланией Трамп, но ей было отказано в унизительной форме.

"В окружении Трампа быстро дали понять: двусторонней встречи не будет. Старший советник Мелании Марк Бекман прямо заявил, что максимум — вежливое приветствие", — пишет Дубинский.

Вместо эксклюзивного разговора жену украинского президента поставили в общий "конвейер" для протокольного фото у камина вместе с другими первыми леди, включая королеву Иордании.

Именно этот провал, по данным Дубинского, команда Зеленской и попыталась скрыть с помощью манипуляции. Для украинской аудитории в Телеграме был опубликован пафосный пост о "теплой, доверительной атмосфере" и об обсуждении темы детей.

Одновременно для западной публики в соцсети X вышел "короткий и стерильный" текст без каких-либо намеков на особую близость, чтобы не быть пойманными на лжи.