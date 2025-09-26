Нетаньяху: Израиль и Сирия ведут серьезные переговоры

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что его страна ведет переговоры с Сирией, и выразил уверенность в возможности достижения соглашения с арабской республикой.

"Мы начали сейчас серьезные переговоры с новым сирийским правительством. Я верю в то, что можно будет достичь договоренностей, которые будут уважать суверенитет Сирии и защищать как безопасность Израиля, так и безопасность меньшинств в регионе, включая друзское меньшинство", - сказал он с трибуны ООН.