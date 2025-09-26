Орбан раскрыл детали разговора с Трампом об отказе от нефти из России

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом, что экономика республики «окажется на коленях», если Будапешт откажется от российских энергоносителей.

Слова политика приводит Associated Press (AP).

«Я сказал президенту Трампу, что если Венгрия лишится российской нефти и природного газа, то экономические показатели страны моментально снизятся на 4 процента (...) Таким образом, венгерская экономика оказалась бы на коленях», — отметил глава венгерского правительства.

По словам Орбана, возможный отказ от российских энергоресурсов стал бы «катастрофой» для Венгрии. Он также подчеркнул, что Будапешт будет самостоятельно принимать решения касательно импорта нефти из России, основываясь в первую очередь на свои национальных интересах.

23 сентября Трамп допустил, что Венгрия может отказаться от закупок российской нефти. Он отметил, что поддерживает дружеские отношения с Орбаном, с которым мог бы обсудить такую возможность.