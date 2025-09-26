Орбан раскрыл детали разговора с Трампом об отказе от нефти из России
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом, что экономика республики «окажется на коленях», если Будапешт откажется от российских энергоносителей.
Слова политика приводит Associated Press (AP).
По словам Орбана, возможный отказ от российских энергоресурсов стал бы «катастрофой» для Венгрии. Он также подчеркнул, что Будапешт будет самостоятельно принимать решения касательно импорта нефти из России, основываясь в первую очередь на свои национальных интересах.
Орбан: Венгрия сама примет решение по поводу нефти из РФ
23 сентября Трамп допустил, что Венгрия может отказаться от закупок российской нефти. Он отметил, что поддерживает дружеские отношения с Орбаном, с которым мог бы обсудить такую возможность.