Премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху освистали во время его выступления на Генассамблее ООН, часть делегаций в знак протеста покинули зал. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что Нетаньяху 26 сентября выступал первым. Когда израильский премьер поднялся на трибуну ГА ООН, многие делегации покинули зал. Кроме того продолжительное время раздавались возгласы неодобрения. Среди ушедших было много представителей арабских стран.

Также указывается, что некоторые делегации и вовсе не пришли слушать речь Нетаньяху. В результате, как и в 2024 году, израильскому премьеру пришлось выступать в полупустом зале. При этом его каждый раз прерывают выкриками.