В Киеве ответили на слова о «потерявшем рассудок» Зеленском

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Украины Андрей Сибига ответил на слова своего венгерского коллеги Петера Сийярто о том, что Владимир Зеленский потерял рассудок, назвав венгерское правительство морально деградирующим.

Об этом он написал в социальной сети Х.

«Мы начинаем видеть многое, Петер, включая лицемерие и моральную деградацию вашего правительства, открытую и скрытую работу против Украины и остальной Европы, служение в качестве лакея Кремля», — написал Сибига.

Сийярто заявил о неадекватности Зеленского

Ранее Сийярто заявил, что Владимир Зеленский начинает сходить с ума «от своих антивенгерских взглядов», поскольку тот обвинил Венгрию в нарушении воздушного пространства страны. По его словам, венгерские БПЛА могли вести разведку промышленного потенциала в украинских приграничных районах.