Зеленский сообщил о нарушении венгерскими дронами границ Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о нарушении воздушного пространства страны беспилотными летательными аппаратами, предположительно принадлежащими Венгрии.

Об этом он рассказал после проведения совещания по военным вопросам.

«Украинские военные зафиксировали заходы в наше воздушное пространство дронов-разведчиков, и это, вероятно, венгерские дроны», — отметил украинский лидер.

Зеленский предположил, что беспилотники могли заниматься разведывательной деятельностью, собирая информацию о промышленной инфраструктуре приграничных регионов Украины.

Президент отдал распоряжение о проведении тщательной проверки и подготовке отчета по каждому задокументированному случаю нарушения воздушного пространства.

Напряженность в отношениях между Киевом и Будапештом возросла из-за позиции Венгрии, которая не поддержала стремление Украины к членству в Европейском союзе, а также в связи с инцидентами, связанными с атаками на нефтепровод «Дружба», являющийся каналом поставки российского топлива в Венгрию.