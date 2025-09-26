Генштаб ВСУ показал маршруты якобы залетевшего из Венгрии на Украину дрона

Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) опубликовал маршруты дрона, который, согласно заявлению украинского лидера Владимира Зеленского, залетел на территорию страны из Венгрии для разведки объектов. Об этом сообщает в Telegram пресс-служба Генштаба украинской армии.

Отмечается, что утром 26 сентября 2025 года радиолокационные средства ВСУ дважды зафиксировали пролет беспилотника на разных высотах. В Генштабе добавили, что в воздух были подняты украинские дроны «Чаклун-СМ», патрулировавшие небо над Ужгородом.

Ранее Минобороны Венгрии опровергло обвинение Владимира Зеленского о якобы пересечении границы беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). В ведомстве заявили, что подобные заявления не соответствуют действительности. А глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Зеленский начинает сходить с ума.