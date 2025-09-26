Пока вы не уснули: что попросил Зеленский у Трампа и смерть Тиграна Кеосаяна

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Зеленский попросил Трампа дать достающие до Москвы ракеты

Глава киевского режима Владимир Зеленский на закрытой встрече в Нью-Йорке попросил президента Соединенных Штатов Дональда Трампа дать Украине крылатые ракеты «Томагавк», дальность полета которых свыше 1600 км, пишет The Telegraph.

На закрытой встрече Зеленский попросил Трампа дать Украине крылатые ракеты «Томагавк», поделился подробностями автор публикации.

В понедельник глава киевского режима Владимир Зеленский прибыл в Соединенные Штаты для участия в работе 80-й сессии ГА ООН в Нью-Йорке. Также "на полях" мероприятия он успел встретиться с хозяином Белого дома, центральной темой разговора с которым стал конфликт между Россией и Украиной.

Умер Тигран Кеосаян

В ночь с четверга на пятницу скончался режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян. Об этом заявила главный редактор RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале.

В январе супруга Кеосаяна, Маргарита Симоньян, сообщила о тяжелом состоянии мужа. Она заявила, что он впал в кому. Несколько месяцев журналистка не появлялась на публике и не вела соцсети, однако недавно стала выходить на связь.

«Сегодня ночью Тигран ушел к Создателю», — написала Симоньян.

В Кремле отреагировали на призыв Зеленского «искать бомбоубежища»

Президент Украины Владимир Зеленский своими угрозами пытается выслужиться перед странами Европы, показать им свою боеспособность. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во время брифинга.

«Зеленский прикладывает отчаянные усилия, чтобы доказать своим кормильцам, которыми должны стать европейцы, что он хороший вояка», — пояснил Песков.

Такие заявления звучат безответственно, показывая в очередной раз, что правительство Украины думает о войне, а не о мире, добавил он.

Американская журналистка сделала новое заявление о жене Макрона

Американская журналистка Кэндис Оуэнс предположила, что участником Стэнфордского тюремного эксперимента мог быть Жан-Мишель Тронье, который затем выдал себя за свою сестру и сейчас является первой леди Франции Брижит Макрон. Такое заявление она сделала в своем YouTube-канале, пишет «ИноСМИ».

Напомним, что история об истинной половой принадлежности супруги Эммануэля Макрона тянется уже несколько месяцев. Исследователи заявляют о том, что в юности она была мужчиной, юристы четы твердят, что Брижит была и остается женщиной.

Адвокат супругов Макрон Том Клэр уточнил, что доказательства будут представлены в рамках иска против американской журналистки Кэндис Оуэнс, которая публично заявила, что Брижит при рождении была мужчиной Жаном-Мишелем Тронье.

В сети появилось меню рабочего завтрака Путина и Лукашенко

Белковый омлет с форелью и спаржей, зеленая гречка с авокадо и яйцом, а также ролл с пастрами из говядины вошли в меню рабочего завтрака, который проводят в Кремле президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин. Об этом сообщил близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал "Пул первого".

Главам государств также предложены на выбор пшенная каша с тыквой и голубикой, киноа на топленном молоке с персиком и творожная запеканка с изюмом и клубникой.

Меркель назвала распад СССР «счастьем всей жизни»

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель рассказала в интервью газете Spiegel, как разошлась с президентом РФ Владимиром Путиным во взглядах на распад Советского Союза, из-за чего поняла, что они находятся по разные стороны баррикад.

Меркель вспомнила, как российский лидер назвал распад СССР величайшей катастрофой столетия, а она с ним не согласилась.

«То, что вы сейчас называете величайшей катастрофой, — это счастье всей моей жизни», — заявила бывшая глава немецкого правительства Путину.

Сырский анонсировал создание армии дронов-убийц

Украина находится "в разгаре" создания масштабной системы перехвата ударных беспилотников с помощью собственных дронов-истребителей. Об этом, как сообщает украинское издание "Страна", заявил главком ВСУ Александр Сырский в ходе общения с журналистами.

По его словам, основу новой ПВО составят специальные дроны-перехватчики как украинского, так и зарубежного производства. Сырский высоко оценил их потенциал. По его словам, они могут уничтожать ударные беспилотники противника с эффективностью — 70% и более.

Он подчеркнул, что это не просто планы, а уже идущий полным ходом процесс.

Число погибших от суррогата в Ленобласти увеличилось

В Ленинградской области число жертв суррогатного алкоголя выросло до 12 человек. Один из подозреваемых случайно отравил свою жену, сообщает «112».

Как стало ранее известно, в Ленинградской области семь человек погибли, отравившись суррогатным алкоголем. Инцидент произошел в деревне Гостинцы и в городе Сланцы. Сейчас информацию по числу погибших уточнили.

По данным Telegram-канала, установлены оба организатора бизнеса. Воспитательница детского сада Ольга Степанова, которой 60 лет, поставляла алкогольный суррогат 78-летнему Николаю Бойцову, который затем разливал отраву по бутылкам и продавал ее. Они делили полученные деньги.

Телеведущий Александр Васильев отказался возвращаться в Россию

Историк моды и телеведущий Александр Васильев отказался приезжать в Россию, которую он покинул после начала спецоперации на Украине. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Васильев после переезда из РФ обосновался во Франции, но часто путешествует по миру, зарабатывая на проведении лекций о моде. Кроме того, он активно рекламирует женский онлайн-клуб, юридические лицо которого зарегистрировано в России.

Телеведущий также не против заработать в качестве ведущего на мероприятии, однако не в России. По информации канала, Васильеву предлагали приехать в РФ на ивент за 15 млн рублей, но тот отказался.

Аршавин подал иск об уменьшении алиментов на детей от Барановской

Бывший футболист сборной России, «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин подал иск в Савеловский суд города Москвы к Юлии Барановской на уменьшение алиментов. Информация об этом появилась в Telegram-канале Судов общей юрисдикции города Москвы.

Подготовка дела к судебному разбирательству назначена на 9 октября 2025 года.

Аршавин и Барановская расстались в 2013 году. Официально брак пара не регистрировала. У них трое детей — сын Артем (род. 7 декабря 2005 года), дочь Яна (род. 3 апреля 2008 года), сын Арсений (род. 14 августа 2012 года).

