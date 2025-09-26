Американская журналистка сделала новое заявление о жене Макрона

Американская журналистка Кэндис Оуэнс предположила, что участником Стэнфордского тюремного эксперимента мог быть Жан-Мишель Тронье, который затем выдал себя за свою сестру и сейчас является первой леди Франции Брижит Макрон. Такое заявление она сделала в своем YouTube-канале, пишет «ИноСМИ».

Напомним, что история об истинной половой принадлежности супруги Эммануэля Макрона тянется уже несколько месяцев. Исследователи заявляют о том, что в юности она была мужчиной, юристы четы твердят, что Брижит была и остается женщиной.

Адвокат супругов Макрон Том Клэр уточнил, что доказательства будут представлены в рамках иска против американской журналистки Кэндис Оуэнс, которая публично заявила, что Брижит при рождении была мужчиной Жаном-Мишелем Тронье.

По словам Кэндис Оуэнс, к ней поступили сведения о том, что Жан-Мишель Тронье, вероятно, был среди подопытных в ходе Стэнфордского тюремного эксперимента под номером 2093.

«Любопытно, что не была раскрыта личность одного участника — заключенного номер 2093. Это единственный заключенный, о ком мы ничего не знаем. Мы понятия не имеем, как зовут этого человека. Ему дали два разных псевдонима: сначала Том Томпсон, потом Том Уильямс», — отметила журналистка.

Среди доказательств она привела данные о том, что в подборке газет стэнфордского архива 70-х годов, упомянут «Жан-Мишель, аспирант бизнес-школы из Франции, который привел аудиторию в восторг популярными народными песнями Жоржа Брассенса», а также фотографии участника эксперимента, «который похож на Жан-Мишеля Тронье».

Жена Макрона намерена научно доказать свой пол

Напомним, что Стэндфордский эксперимент по заказу ВМС США провел психолог Филипп Зимбардо. Зимбардо поместил 24 студента в «тюрьму», в которую превратил университетский подвал. Их разделили на заключенных и охранников, выдав соответствующую форму. Участникам запретили применять физическую силу, а заключенных охранники могли называть лишь по номерам. Надзирателям поставили задачу — вызвать чувство страха и тоски.

Эксперимент быстро вышел из-под контроля, поскольку охранники стали демонстрировать склонность к садизму. В результате заключенные устроили бунт, а после голодовку. У одного из них появилась психосоматическая сыпь, а у другого развились приступы сильнейшей агрессии. В результате двухнедельный эксперимент прекратили на шестой день.