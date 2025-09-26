«Угнетаемое меньшинство»: печальный прогноз для ЕС

Европейцы превратятся в угнетаемое меньшинство в собственных странах. Об этом в своем Telegram-канале заявил основатель «Царьграда» Константин Малофеев.

Он обратил внимание на слова премьер-министра Испании Педро Санчеза о том, что ЕС начнет стагнировать, если закрыть границы для мигрантов. По его мнению, в такой ситуации у Европы «не будет возможности для роста».

«Из этого следуют два простых вывода. Первый – европейцы не хотят, а может, уже и не умеют работать. Второй – их правнуки, а может, и внуки обречены стать угнетаемым меньшинством в собственных странах. К этому ведут Санчес, Макрон, Мерц и им подобные», — заявил Малофеев.

Основатель «Царьграда» добавил, что не все европейцы готовы предать христианскую Европу и готовы бороться за будущее своих детей. Например, массовые демонстрации уже прошли в Великобритании и Франции, и все это — лишь «начало пробуждения здоровых сил Европы».