Семь рейсов в аэропорту Вильнюса задержали из-за беспилотников

Семь рейсов задержали в Вильнюсском аэропорту из-за пролетевших неподалеку от него гражданских беспилотников. Об этом сообщил портал Etaplius со ссылкой на авиаперевозчика Oro Navigacija.

26 сентября в Вильнюсе был задержан вылет четырех самолетов и прилет еще трех. Служба общественной безопасности города зафиксировала три пролета дронов в районе аэропорта. В компании отметили, что это не первый случай, когда гражданские беспилотники нарушают работу воздушной гавани.

В Oro Navigacija подчеркнули, что в Литве за подобные нарушения правил безопасности может наступать уголовная ответственность. Полеты в аэропорту были временно приостановлены после сообщения о возможном присутствии дрона и возобновились спустя десять минут, отмечается в публикации.

25 сентября украинский президент Владимир Зеленский заявил, что воздушное пространство страны нарушили венгерские беспилотники, которые, по предварительным данным, могли вести разведку касательно промышленного потенциала в приграничных районах.

Также несколько беспилотников неизвестного происхождения были замечены над немецкой землей Шлезвиг-Гольштейном.