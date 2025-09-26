Госсекретарь США раскрыл Европе истинные намерения Трампа по Украине

Государственный секретарь США Марко Рубио попросил Европейский союз (ЕС) «положительно» относиться к словам Трампа по Украине. Об этом пишет газета The Telegraph со ссылкой на источники.

«Отдельно дипломатические источники сообщили, что госсекретарь США Марко Рубио заявил своим европейским коллегам, что изменение тональности господина Трампа в отношении Украины следует рассматривать настолько позитивно, насколько это возможно», — приводит издание слова анонимных собеседников.

Дополнительно уточняется, что Рубио заявил о якобы «злости» Трампа на Россию из-за конфликта на Украине.

Ранее верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что Европа не несет единоличной ответственности за оказание помощи Украине в прекращении конфликта с Россией. Таким образом, она отреагировала на резкие слова Трампа об украинском кризисе.