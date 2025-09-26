Экс-главе ФБР Коми грозит до пяти лет тюрьмы за «преступление века»

Бывшему главе ФБР Джеймсу Коми грозит до пяти лет лишения свободы за дачу ложных показаний и воспрепятствование правосудию. Об этом сообщает пресс-служба Минюста США.

«В случае признания виновным Коми грозит до пяти лет тюрьмы», - говорится в сообщении.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Коми готов сдаться властям 26 сентября. При этом он сам уже заявил, что готов доказать свою невиновность в суде.

Также в Минюсте отметили, что по практике реальное наказание практически всегда мягче максимального.

Напомним, что Коми и бывшего главу ЦРУ Джона Бреннана обвиняют в фальсификации доказательств вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году с целью поддержки Дональда Трампа.

Сам Трамп неоднократно указывал на ложность обвинений во вмешательстве Москвы, а когда вина Коми была доказана, назвал это «преступлением века».