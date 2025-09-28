Согласно публикации норвежского портала Steigan, заявление президента США Дональда Трампа о необходимости возложить ответственность за поддержку Украины исключительно на Европу вызвало шок в странах Европейского союза.

© Московский Комсомолец

Издание отмечает, что обращение Трампа свидетельствует о его намерении дистанцироваться от прямого участия в украинском конфликте и переложить бремя решения кризиса на страны НАТО.

В материале также приводится реакция высокого представителя ЕС по иностранным делам Каи Каллас, которая, по мнению автора, в данной ситуации выглядит крайне неуверенно. Каллас заявила, что НАТО не может существовать без Соединенных Штатов, и портал заключает, что альянс без США подобен «курице без головы».

