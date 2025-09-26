Зеленский рассказал о своем отношении к Вэнсу

Владимир Зеленский заявил в интервью Axios, что американский вице-президент Джей-Ди Вэнс ему и не друг, и не враг.

Журналист поинтересовался у него, считает ли он Вэнса его главным врагом в администрации президента США Дональда Трампа.

«Нет, он не мой лучший друг. Но он не враг», — отметил Зеленский.

Зеленский прокомментировал слухи о призыве Трампа бить «по дому» Путина

В интервью он также рассказал, что готов обсуждать новые границы Украины, если «не останется сил» воевать.