Россию обвинили в вербовке молдавских священников

Агентство Reuters сообщило, что в Молдавии заподозрили Россию в попытках «завербовать» молдавских священнослужителей. В молдавском правительстве заявили агентству, что речь идет о «масштабной теневой войне».

Reuters рассказало, что год назад для молдавских священников был организован тур по святыням Русской православной церкви (РПЦ). В поездку отправились несколько десятков священнослужителей.

Один из священников рассказал агентству, что представители РПЦ выдали им ваучеры номиналом в десять тысяч рублей для покупок в церковных лавках. Также они прослушали серию лекций богословов и историков, которые подчеркивали, что Россия и Молдавия связаны многовековыми традициями и общей верой, поэтому должны объединиться против «морально разложившегося» Запада.

По словам священника, перед вылетом домой он и другие члены его группы получили дебетовые карты российского государственного банка. Он утверждает, что эти карты священникам вручили в монастыре люди, «не принадлежащие к церкви». Священнослужителям якобы сообщили, что вскоре после их возвращения в Молдавию на карты будут переведены деньги в обмен на «услугу».

По словам собеседника Reuters, он получил около 1200 долларов и за это должен был создать каналы в социальных сетях для своих приходов, чтобы предупреждать свою паству об «опасностях, связанных со стремлением прозападного правительства к более тесной европейской интеграции».

В РПЦ заявили, что финансируют программу поездок молдавских священнослужителей в Россию для помощи нуждающимся священникам и укрепления братских связей, не преследуя политических целей.

Молдавский архиепископ Маркел заявил Reuters, что любые разговоры о российской «кампании влиянии» беспочвенны и выдуманы, чтобы скрыть неспособность руководства Молдавии удовлетворить потребности избирателей.

Поездки священнослужителей в Россию были просто паломничеством к святым местам, а новые каналы в социальных сетях - местная инициатива молдавской церкви, сказал Маркел. По его словам, банковские карты были выпущены для того, чтобы священнослужители могли покупать религиозную атрибутику в России.

В конце сентября в Молдавии пройдут парламентские выборы. В августе, в День независимости Молдавии, страну посетили президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер Польши Дональд Туск. Они пообещали скорейшее начало переговоров по вступлению страны в ЕС. Молдавская оппозиция обвинили европейских лидеров в попытке вмешаться в выборы через оказание поддержки президенту Майе Санду и ее партии.