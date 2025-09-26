Глава киевского режима Владимир Зеленский на закрытой встрече в Нью-Йорке попросил президента Соединенных Штатов Дональда Трампа дать Украине крылатые ракеты «Томагавк», дальность полета которых свыше 1600 км, пишет The Telegraph.

© Валерий Шарифулин/ТАСС

На закрытой встрече Зеленский попросил Трампа дать Украине крылатые ракеты «Томагавк», поделился подробностями автор публикации.

В понедельник глава киевского режима Владимир Зеленский прибыл в Соединенные Штаты для участия в работе 80-й сессии ГА ООН в Нью-Йорке. Также "на полях" мероприятия он успел встретиться с хозяином Белого дома, центральной темой разговора с которым стал конфликт между Россией и Украиной.

Назван наиболее вероятный сценарий завершения конфликта на Украине

Во вторник Трамп выразил мнение, что Украина при поддержке Европейского союза и финансовой помощи Североатлантического альянса в состоянии завоевать все земли, которые были утрачены.

Официальный спикер Кремля Дмитрий Песков в ответ заявил, что президент США сделал новые заявления по Украине под влиянием видения главы киевского режима.