Зеленский попросил Трампа дать достающие до Москвы ракеты
Глава киевского режима Владимир Зеленский на закрытой встрече в Нью-Йорке попросил президента Соединенных Штатов Дональда Трампа дать Украине крылатые ракеты «Томагавк», дальность полета которых свыше 1600 км, пишет The Telegraph.
На закрытой встрече Зеленский попросил Трампа дать Украине крылатые ракеты «Томагавк», поделился подробностями автор публикации.
В понедельник глава киевского режима Владимир Зеленский прибыл в Соединенные Штаты для участия в работе 80-й сессии ГА ООН в Нью-Йорке. Также "на полях" мероприятия он успел встретиться с хозяином Белого дома, центральной темой разговора с которым стал конфликт между Россией и Украиной.
Во вторник Трамп выразил мнение, что Украина при поддержке Европейского союза и финансовой помощи Североатлантического альянса в состоянии завоевать все земли, которые были утрачены.
Официальный спикер Кремля Дмитрий Песков в ответ заявил, что президент США сделал новые заявления по Украине под влиянием видения главы киевского режима.