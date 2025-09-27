Додон указал на беспрецедентное вмешательство в предвыборную кампанию Молдавии

Лидер Патриотического блока Игорь Додон заявил ТАСС о беспрецедентном вмешательстве ЕС в предвыборную кампанию в парламент Молдавии.
По его словам, европейские лидеры во время визитов в Кишинев открыто поддерживали правящую Партию действия и солидарности (ПДС) президента Майи Санду, а также прибегали к прямому шантажу, угрожая закрыть выделение кредитов и грантов в случае ее проигрыша.
«Брюссель никак не реагировал на чудовищные нарушения демократических норм со стороны власти — запреты СМИ, снятие с предвыборной гонки оппозиционных партий, аресты их лидеров, тысячи обысков, которые провела у оппонентов по указанию властей полиция, и другие прецеденты», — отметил Додон.
Додон: Евросоюз готовит Молдавию к войне с Россией
Накануне ЦИК Молдавии на основании подозрений в незаконном финансировании отстранил от запланированных на 28 сентября парламентских выборов партию «Великая Молдова» во главе с Викторией Фуртунэ.
Кандидаты в депутаты от партии также были аннулированы.
В Молдавии 28 сентября состоятся парламентские выборы. На фоне предвыборной кампании в республике усилилась антироссийская риторика.
Ранее еще одну оппозиционную партию Молдавии отстранили за день до выборов.