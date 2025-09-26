Орбан назвал охотой на ведьм приговор Саркози

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал решение парижского суда, приговорившего бывшего президента Франции Николя Саркози к пяти годам лишения свободы, и назвал действия инстанции охотой на ведьм.

"Новый день - новая "охота на ведьм" против [очередного] европейского патриота. Преследование [бывшего] президента Саркози должно быть прекращено", - написал венгерский премьер в X.

Он подчеркнул, что считает Саркози человеком чести, а также пожелал экс-президенту Франции сил "в битве за справедливость".