О России, Трампе и Палестине: большое интервью Макрона

Президент Франции Эммануэль Макрон дал большое интервью телеканалу France 24, прокомментировав украинский кризис и признание Палестины Парижем. В ходе беседы Макрон признал, что Европе не обойтись без американцев. Он подчеркнул, что сейчас Европа прилагает большие усилия, но ей нужны американская техника и поддержка, «как и с самого начала». Французский президент подчеркнул, что изменение взглядов президента США Дональда Трампа на российскую экономику и возможности ВСУ «тоже является важным моментом». Также Макрон прокомментировал заявления стран НАТО о нарушениях воздушного пространство в последние недели. Он подчеркнул, что НАТО «реагировало пропорционально»: с одной стороны, осуждая и созывая координационные совещания, а с другой - укрепляя свою оборонную позицию.

Франция и Британия внесли свой вклад, отправив истребители для патрулирования воздушного пространства Польши, отметил Макрон. Он добавил, что коллективный ответ НАТО «был соразмерен этим испытаниям». По его словам, позиция альянса заключается в том, что в случае новых провокаций или нарушений воздушного пространства «важно будет отреагировать». Макрон не стало прямо отвечать на вопрос, должны ли страны НАТО сбивать российские самолеты в случае нарушений. Он лишь заявил, что «если бы произошли новые провокации, пришлось бы обострить ситуацию». По его мнению, недавние инциденты стали посланием России европейцам: вы хотите дать гарантии безопасности Украине, но вам следует лучше заботиться о собственной безопасности. Объясняя решение признать Палестину, Макрон подчеркнул, что ХАМАС не исчезает из-за войны. По его данным, членов ХАМАС сейчас столько же, сколько и в начале конфликта, несмотря на нейтрализацию нескольких десятков тысяч. Почему? Потому что они возрождаются. Таким образом, полномасштабная война в Газе приводит к гибели мирных жителей, но не кладёт конец ХАМАС, заключил Макрон.

«Ответ России на угрозы НАТО»

Посол России во Франции Алексей Мешков заявил, что если НАТО собьет российский самолет, это будет означать войну, пишет польское издание Wiadomosci. Ранее президент США Дональд Трамп допустил, что войска НАТО могут сбивать российские самолёты, нарушающие воздушное пространство. Его заявление поддержал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Комментируя слова западных политиков, Мешков указал, что многие самолеты НАТО нарушают воздушное пространство России - «намеренно или нет, но это происходит довольно часто». Эти самолеты не сбивают, подчеркнул он. Дипломат также отверг обвинения в причастности Москвы к инцидентам с дронами в Европе.

«Европа в частном порядке пригрозила Москве»

На этой неделе европейские дипломаты предупредили Кремль, что страны НАТО готовы ответить на нарушения своего воздушного пространства «со всей силой», в том числе сбивая российские самолеты. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на чиновников, знакомых с ситуацией. Российские официальные лица отрицают, что самолеты РФ вторгались в воздушное пространство Эстонии. Они настаивают, что не пытаются «проверить» НАТО. В Москве подчеркивают, что полеты российских военных самолетов регулируются международными правилами. По информации агентства, на «напряжённой встрече» в Москве представители Британии, Франции и Германии выразили обеспокоенность появлением трех истребителей МиГ-31 в воздушном пространстве Эстонии на прошлой неделе.

Переговоры проходили за закрытыми дверями. По итогам беседы европейцы пришли к выводу, что появление самолетов было частью «тактики, примененной по приказу российского командования». По данным Bloomberg, в ходе переговоров российский дипломат указал европейцам на украинские атаки на Крым. Он заявил, что эти операции были бы невозможны без поддержки НАТО, поэтому Россия считает, что европейские страны уже вступили с ней в конфронтацию. По словам европейских чиновников, российская сторона вела подробные записи во время разговора. Это дало европейской группе повод предположить, что дипломатам РФ было поручено предоставить подробную информацию о позиции НАТО «по всей цепочке командования». Сомнения относительно намерений Кремля создают дилемму для европейских чиновников, которые опасаются всего, что может спровоцировать эскалацию и затруднить сохранение единства в ЕС, подчеркивает Bloomberg.

«Аляска становится все более уязвимой»

Российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС 25 сентября выполнили плановый полет над нейтральными водами Берингова и Охотского морей. Рядом с ними находились Су-35 и Су-30СМ, а на отдельных участках иностранные истребители сопровождали российские самолеты. Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) сообщило, что два бомбардировщика Ту-95 и два истребителя Су-35 вошли в опознавательную зону ПВО Аляски, пишет Military Watch Magazine.

После этого в воздух были подняты самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry и четыре истребителя F-16. В статье отмечается, что из-за малой дальност F-16 для их поддержки были развернуты четыре самолета-заправщика KC-135. F-16 и F-35, базирующиеся на Аляске, не раз сталкивались с российскими бомбардировщиками и истребителями Су-35, подчеркивает MWM. При этом российские бомбардировщики, патрулирующие окрестности Аляски, получают все большую поддержку со стороны китайских самолетов, включая бомбардировщики H-6 и истребители J-16. Воздушное пространство Аляски само по себе становится все более уязвимым из-за быстрого устаревания парка E-3 и проблемы с финансированием его преемника E-7, заключил автор статьи.

«Словесная война между Борисом и Найджелом из-за России»

На этой неделе экс-премьер Британии Борис Джонсон назвал лидера Reform UK Найджела Фаража угрозой национальной безопасности, пишет Daily Mail. Джонсон заявил, что серьезно обеспокоен позицией Фаража в отношении России. Он также осудил подход Reform UK к экономике, назвав его «смехотворным», и усомнился, что партия «вообще будет существовать» к следующим выборам, а также отверг идею заключения ею пакта с тори.

Эти заявления стали первым ответом Джонсона на критику его миграционной политики Фаражем. Ранее Фараж заявил, что его будущее «правительство реформ» не позволит мигрантам, которых он окрестил «волной Бориса», селиться в Британии на постоянной основе. Джонсон подчеркнул, что уверен в политическом курсе, выбранном консерваторами, и в «энергии и боевом духе» лидера партии Кеми Баденок. Также Джонсон задался вопросом, можно ли доверить Британию Лейбористской партии, чьи рядовые члены «по-прежнему в основном промосковские», или «этой банде реформаторов, которые открыто заявляют, что НАТО спровоцировало» президента России Владимира Путина.