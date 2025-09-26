В Гонконге запретили «квартиры-клетки»

В Гонконге запретили строить дома с «квартирами-клетками» площадью менее 8 квадратных метров. Об этом сообщает Bloomberg.

Власти специального административного района приняли законопроект о постепенном отказе от малогабаритного жилья в ответ на призыв Пекина улучшить условия жизни в городе. Согласно ему, квартиры в многоквартирных домах должны иметь площадь не меньше 8 квадратных метров. Кроме того, они должны быть оборудованы отдельной ванной, средствами пожарной безопасности, освещением и вентиляцией.

Коснется это и «разделенных» квартир — когда владелец разделяет площадь для сдачи сразу нескольким людям. Арендодателям дали время зарегистрировать свою недвижимость: в таком случае они получат время на приведение жилья к требованиям закона.

Общественные организации, занимающиеся помощью бедным слоям населения, считают, что эти меры могут привести к росту арендной платы за дешевое жилье, поскольку его предложение на рынке, вероятно, сократится.