Эрдоган сделал заявления об Украине после переговоров с Трампом

Турция продолжит усилия по урегулированию конфликта на Украине, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган после встречи с президентом США Дональдом Трампом, сообщает западные СМИ.

Эрдоган отметил, что последствия боевых действий ощущают не только Россия и Украина, но и многие другие страны, и подчеркнул важность мира и стабильности.

По его словам, начатые переговоры и достигнутые на данный момент результаты показывают эффективность турецких усилий. В частности, речь шла о встречах делегаций Москвы и Киева в Стамбуле, а также о проведённом обмене пленными.

Президент Турции добавил, что страна продолжит свои дипломатические инициативы до тех пор, пока конфликт не прекратится.