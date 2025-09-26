Премьер Бельгии отверг идею Мерца по российским активам

Бельгийский премьер Барт де Вевер на полях ГА ООН в Нью-Йорке выступил против предложения ФРГ о выдаче Украине кредита под замороженные активы России, сообщает агентство Belga.

© Global look

«Взять деньги и оставить риски на нас», - заявил он.

По словам премьер-министра Бельгии, этого не будет.

Реализация идеи канцлера Германии Фридриха Мерца об изъятии активов центробанка третьей страны создаст опасный прецедент не только для Бельгии, но и для Европейского союза в целом, поделился своей точкой зрения де Вевер. Если государства увидят, что средства центробанков могут пропасть в случае, если политики в Европе сочтут это необходимым, они могут принять решение о выведении своих резервов из еврозоны, объяснил бельгийский премьер.

Мерц сделал неожиданное заявление о замороженных активах России

Ранее Европейская комиссия (ЕК) предложила выдать Украине кредит из замороженных активов Российской Федерации на сумму 140 млрд евро. По задумке ЕК, кредит должен предоставляться траншами и использоваться для сотрудничества в сфере обороны, а также для поддержки обычных бюджетных потребностей бывшей советской республики. Ожидается, что Киев должен будет выплатить кредит после завершения вооруженного противостояния с Россией.