«Токсичные отношения»: может ли Трамп признать Палестину

Признать Палестину и разрешить ей членство в ООН — самое меньшее, что может сделать президент США Дональд Трамп под давлением западных политиков и общества. Об этом в эфире радио Sputnik заявила юрист-международник Кира Сазонова.

Она отметила, что сейчас американо-израильские отношения «стали токсичными», а на Трампа давят со всех сторон: за Палестину выступает и академическое сообщество, и Голливуд, и большая часть демократов.

«Трампу сложновато, но из всех уступок <…> разрешить Палестине членство в ООН — самое меньшее, на что он мог бы согласиться», — заявила Сазонова.

Эксперт добавила, что сейчас Палестину и Израиль разделяют меньше 10 голосов по признанию, однако последний является членом ООН уже с 1949 года.

Напомним, что на сентябрь 2025 года Палестину признали 157 стран из 193 стран-членов ООН. Совсем недавно, 21 сентября, это сделали Великобритания, Канада, Австралия и Португалия, а после, 22 сентября, — Андорра, Бельгия, Люксембург, Мальта, Монако, Сан-Марино и Франция