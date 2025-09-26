Бывшего главу ФБР обвинили в даче ложных показаний

В США предъявили обвинения бывшему главе ФБР Джеймсу Коми. Он был одним из авторов теории о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года, на которых победил Дональд Трамп.

© Global look

Как сообщает CNN, Коми обвинили в даче ложных показаний конгрессу и воспрепятствовании правосудию. Ему грозит до пяти лет тюрьмы. Сам он заявил о невиновности.

Трамп назвал его «одним из худших людей, с которыми когда-либо сталкивалась страна». В 2018 году Трамп говорил, что Коми «должен сидеть в тюрьме», поскольку он коррумпирован. В 2017 году он уволил его с поста главы ФБР.

Под следствием по этому же уголовному делу находится и бывший глава ЦРУ Джон Бреннан.