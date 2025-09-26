Приговор Саркози и новая сделка Трампа: о чем пишут зарубежные СМИ

Два громких события привлекли внимание международных СМИ: во Франции вынесен исторический приговор бывшему президенту Николя Саркози, а в США Дональд Трамп подписал указ, открывающий путь к сделке по TikTok. «Рамблер» собрал главные выводы зарубежных изданий по этим темам.

Исторический приговор

В четверг суд назначил Саркози пять лет лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора. Приговор был вынесен по делу о финансировании предвыборной кампании Саркози Ливией и Муаммаром Каддафи. Впервые в истории Франции бывший президент будет помещен в тюрьму, пишет France Bleu.

Саркози также назначили штраф в сто тысяч евро. Отсрочка означает, что в течение месяца Саркози вызовут в прокуратуру, которая сообщит ему дату заключения под стражу. По данным источника Franceinfo, близкого к делу, это произойдет 13 октября. Саркози сможет подать апелляцию и ходатайствовать об условно-досрочном освобождении, поскольку ему уже исполнилось 70 лет.

Решение по делу Саркози раскритиковали правые и крайне правые силы Франции. Марин Ле Пен, также приговорённая к лишению свободы, осудила «распространенность» этой меры, назвав её «большой опасностью для основополагающих принципов французского права».

Вердикт по делу бывшего президента - это действительно гром среди ясного неба в и без того бурной Франции, пишет Courrier international. Пока неизвестно, как долго Саркози пробудет в тюрьме. Но сигнал уже подан: все равны перед законом. После вынесения приговора Саркози снова заявил о своей невиновности и пообещал «ночевать в тюрьме с гордо поднятой головой», отмечает Le Monde.

Сделка по TikTok

Президент США Дональд Трамп подписал указ, одобряющий сделку по покупке американского бизнеса TikTok. Трамп заявил, что Пекин «дал добро» на сделку. Politico сообщает, что указ Трампа дает США и Китаю дополнительные 120 дней, чтобы «формализовать условия». Трамп заявил, что в сделке примут участие Лаклан Мердок, Ларри Эллисон из Oracle и Майкл Делл из Dell.

Ожидаемое соглашение представляет собой «квалифицированную продажу активов» - юридический стандарт, свидетельствующий, что актив больше не находится под контролем другой страны.

Вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что стоимость новой американской компании составит около 14 миллиардов долларов, а новые американские владельцы будут контролировать алгоритм, лежащий в основе успеха TikTok.

Несмотря на уверенность Трампа в сделке, необходимо помнить, что в Китае одна из самых закоснелых и политизированных бюрократических систем в мире, поэтому теоретически Пекин может затягивать процесс официального одобрения сделки, добиваясь от США уступок по другим актуальным вопросам, включая тарифы, отмечает Politico.

Ожидается, что китайская ByteDance будет иметь долю в новом предприятии, но менее 20 процентов, пишет The Washington Post. Совет директоров, управляющий новой платформой, будет контролироваться американскими инвесторами. ByteDance будет представлена в совете одним человеком, но он не сможет заниматься вопросами, связанными с безопасностью. Газета отмечает, что в число будущих владельцев американского TikTok вошли люди, деловые или политические интересы которых связаны с Трампом. Это вызывает вопросы о том, будет ли оказано политическое влияние на платформу.

The Washington Post напомнила, что Пекин когда-то называл требование о выделении TikTok из китайской материнской компании «грабежом», однако китайские официальные лица изменили свою позицию по мере развития торговой войны с США. По мнению аналитиков, сделка по TikTok поможет Китаю продолжить торговые переговоры.