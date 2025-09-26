Украине может не хватить помощи Европейского союза после заявления президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о возвращении земель, пишет Responsible Statecraft (RS).

Хотя риторика американского лидера воинственна, его политика носит транзакционный характер, поделился своей точкой зрения автор публикации. По мнению обозревателя издания, Соединенные Штаты будут оптовым поставщиком продукции военного назначения в Европу, а не прямым спонсором. Для бывшей советской республики это далеко от идеала, поскольку теперь она должна полагаться в первую очередь на помощь Европы, которая может оказаться недостаточной, отмечается в материале.

Во вторник президент США Дональд Трамп выразил мнение, что Украина при поддержке Европейского союза и финансовой помощи Североатлантического альянса способна завоевать все земли, которые были утрачены ранее.

Каллас отвергла заявления Трампа по Украине

Официальный спикер Кремля Дмитрий Песков в ответ заявил, что американский лидер сделал новые заявления по Украине под влиянием видения главы киевского режима Владимира Зеленского.