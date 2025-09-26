Палестина подала заявку на вступление в БРИКС

Палестина официально обратилась с заявкой о вступлении в БРИКС. Как сообщил РИА Новости посол Палестины в РФ Абдельхафиз Нофаль, ответ на ходатайство пока не получен, пока государство планирует участвовать в деятельности блока в качестве гостя.

«Мы подали заявку, но, как вы знаете, у Палестины есть определенные условия. Я считаю, что Палестина будет участвовать в объединении в качестве гостя до тех пор, пока условия не позволят стать полноправным членом. Мы до сих пор ответа не получили», — сказал дипломат.

Дипломат подтвердил, что Палестина намерена продолжать переговоры с БРИКС, несмотря на сложные политические условия, которые пока препятствуют её полноценному членству в организации.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о признании Парижем государственности Палестины.