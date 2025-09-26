Президент Грузии предложил Трампу начать отношения с США с чистого листа

Президент Грузии Михаил Кавелашвили заявил, что на встрече со своим американским коллегой Дональдом Трампом на полях 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН предложил начать отношения между странами с чистого листа.

© Соцсети

"Я сообщил президенту США, что настало время начать наши отношения с чистого листа, на что он мне ответил, что проследит за этим вопросом, и обещал, что обязательно вернется к этой теме и свяжется со мной, подождем ответа", - сказал Кавелашвили журналистам, подводя итоги своего визита в Нью-Йорк.

Глава грузинского государства добавил, что у него в Нью-Йорке также состоялась встреча с министром торговли США Говардом Латником.

Ранее Кавелашвили и премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе направили Трампу открытые письма с предложением о перезагрузке отношений.

Отношения Грузии с США существенно испортились в 2024 году после принятия в стране закона об иностранных агентах. После заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе 28 ноября прошлого года о заморозке процесса открытия переговоров о вступлении в ЕС Госдепартамент США приостановил стратегическое партнерство с республикой. Власти Грузии еще до избрания Трампа президентом неоднократно заявляли, что возлагают надежды на смену власти в США и перезагрузку отношений с Вашингтоном.