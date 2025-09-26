В Германии назвали способ наказать Киев за «Северные потоки»

Мария Иванова

Депутат от ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре заявил, что в качестве наказания за подрыв «Северных потоков» Украина может быть лишена немецкой поддержки. Об этом депутат рассказал РИА Новости.

Три года назад на газопроводах системы «Северный поток» возле датского острова Борнхольм произошло несколько взрывов, которые привели к масштабным разрушениям. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма.

СМИ писали, что немецкие следователи считают причастной к взрывам некую «проукраинскую группу», подготовленную офицерами ВСУ. Утверждалось, что взрывные устройства были перевезены на арендованной яхте.

В 2023 году немецкие спецслужбы вышли на след украинского военного - по их мнению, координатора, но не организатора диверсии. Последняя новость о расследовании касалась отставного военнослужащего ВСУ, который был задержан во время поездки с семьей в Италию. 49-летнего мужчину обвиняют в вербовке людей для участия в заговоре и в руководстве группой диверсантов.

Немецкие следователи считают, что заговор был разработан высокопоставленными офицерами ВСУ и спецслужб во главе с генералом, «командующим элитным армейским подразделением» Украины. Позже немецкие СМИ рассказали, что за диверсией мог стоять Валерий Залужный, на тот момент глава ВСУ.

По мнению Котре, если вина украинских властей подтвердится, Украина должна будет понести наказание как государство-террорист. Депутат заявил, что Германия может ввести против Киева санкции, потребовать компенсации ущерба, а также прекратить все выплаты и иную поддержку Украины до тех пор, пока ущерб не будет возмещён.