Европа не несет единоличной ответственности за оказание помощи Украине в прекращении конфликта с Российской Федерацией.

Так глава евродипломатии Кая Каллас ответила на заявления президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, пишет Politico.

«Европа не может в одиночку нести бремя войны на Украине», - поделилась своей точкой зрения она.

По мнению Каллас, это особенно верно, если принять во внимание обещание хозяина Белого дома положить конец боевым действиям. Поэтому ответственность за это не может лежать на Европе, подчеркнула европейский чиновник.

Авторы публикации также процитировали неназванных европейских чиновников, полагающих, что американский лидер заявлениями об Украине, по их словам, намекает об уходе Соединенных Штатов из конфликта, тем самым перекладывая обязательства по украинскому вопросу на Европу. В ответ на это Каллас указала на то, что Вашингтон должен быть солидарен с НАТО, поскольку США — самый большой союзник в западном военно-политическом блоке.

В понедельник глава киевского режима Владимир Зеленский прибыл в Соединенные Штаты для участия в работе 80-й сессии ГА ООН в Нью-Йорке. Также "на полях" мероприятия он успел встретиться с хозяином Белого дома, центральной темой разговора с которым стал конфликт между Россией и Украиной.

Каллас отреагировала на изменение позиции Трампа по украинскому конфликту

Во вторник Трамп выразил мнение, что Украина при поддержке Европейского союза и финансовой помощи Североатлантического альянса в состоянии завоевать все земли, которые были утрачены.

Официальный спикер Кремля Дмитрий Песков в ответ заявил, что президент США сделал новые заявления по Украине под влиянием видения главы киевского режима.