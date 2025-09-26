В ЕС предложили лишить Венгрию права голоса из-за России

Еврокомиссия (ЕК) предложила продлевать ограничительные меры в отношении Российской Федерации путем простого большинства стран-участниц Евросоюза (ЕС) в обход Венгрии, пишет Politico.

В новом документе ЕК предлагалось изменить правила продления санкций с единогласного одобрения на квалифицированное большинство, поделились подробностями авторы публикации. В материале речь идет о том, что это необходимо для того, чтобы снизить риск блокирования Венгрией этого процесса.

22 сентября министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт выступает против санкций и ограничительных мер ЕС на поставки российской нефти. Глава венгерского внешнеполитического ведомства отметил, что принятие такого решения может поставить под угрозу энергетическую безопасность республики.

В Венгрии ответили на призывы отказаться от нефти из России

10 сентября председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время ежегодного послания Европарламенту о положении дел Евросоюза предложила отменить правило единогласного голосования в сообществе для принятия решений в области внешней политики.