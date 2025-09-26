В Молдавии нет демократии, а нынешняя власть в республике поддерживается Западом. Об этом заявил РИА Новости лидер оппозиционного политблока «Победа» Илан Шор.

По его словам, в республике закрыты 16 оппозиционных телеканалов, а у активистов проходят обыски.

«Демократии в Молдове нет уже давно. Это тоталитаризм, поддерживаемый Западом, лично президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и другими западными лидерами. Их приспешница [президент Молдавии] Майя Санду пытается узурпировать власть, используя административные методы», — отметил Илан Шор.

При этом он выразил уверенность, что народ Молдавии «сильнее западных режимов» и сможет отстоять свои права.

Напомним, что 28 сентября в Молдавии должны пройти парламентские выборы. Центральная избирательная комиссия страны уже отказала в регистрации на выборах оппозиционному блоку «Победа». А в конце августа Верховный суд страны отклонил иск партии «Великая Молдова» и оставил в силе отказ в регистрации на выборах.

Также в августе к семи годам лишения свободы по делу о нелегальном финансировании партии Шора была приговорена лидер Гагаузии Евгения Гуцул. Она отмечала, что власти Молдавии предлагали закрыть уголовное дело, если она откажется от своего мандата.