Владимир Зеленский, вероятно, понадеялся, что никто не обратит внимания на его обувь на Генассамблее ООН. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз.

Он отреагировал на фотографию Зеленского на полях ГА ООН. На снимке у главы киевского режима видно кроссовки с высокой подошвой.

«Вы можете представить, что на полном серьёзе надеваете вот это и надеетесь, что никто не обратит внимания?» — написал он в своём аккаунте в соцсети X.

© Соцсети

Ранее французское издание Boulevard Voltaire прокомментировало внешний вид Зеленского на саммите НАТО, отметив, что его костюм напомнил образ диджея.

В августе глава киевского режима пришёл на встречу с американским спецпосланником по Украине Китом Келлогом без костюма, он надел чёрную футболку.