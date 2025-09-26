Трамп дал странное объяснение совещанию шефа Пентагона с генералами

Ничего необычного или странного в решении министра обороны США собрать совещание с участием сотен генералов нет. Такое мнение высказал в четверг, 25 сентября, американский президент Дональд Трамп.

Ранее американские СМИ писали, что решение Хегсета собрать сотни генералов вызвало сумятицу в рядах американского военного командования. Они испугались возможной чистки в рядах Пентагона, памятуя об увольнении многих многочисленных высокопоставленных офицеров.

Однако Трамп поинтересовался, "почему это так важно", если министр обороны Пит Хегсет "ладит с генералами и адмиралами". Подробностей встречи шефа Пентагона с военным командованием президент США не привел, но предложил не беспокоиться по этому поводу: "Вы ведете себя так, как будто это плохо. Разве не хорошо, что люди со всего мира приезжают к нам?" (цитаты по ТАСС).

В августе сообщалось, что генерал-лейтенант Джеффри Круз лишился своей должности в ходе масштабного сокращения высших чинов органов национальной безопасности. Не исключено, что военный лишился поста из-за ошибки разведки в оценке ядерных возможностей Ирана.