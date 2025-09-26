Палестина подала заявку на вступление в БРИКС

Палестина подала заявку на присоединение к БРИКС, но пока не получила ответ.

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на посла Палестины в РФ Абдельхафиза Нофаля.

«Мы подали заявку, но, как вы знаете, у Палестины есть определенные условия <...> Мы до сих пор ответа не получили», — сказал он.

По словам посла, Палестина будет участвовать в объединении в качестве гостя до тех пор, пока условия не позволят стать полноправным членом.

В сентябре несколько стран признали государственность Палестины. Это сделали Португалия, Канада, Австралия, Великобритания, а также Бельгия, Люксембург, Мальта, Андорра и Монако.

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о признании независимости Палестины на трибуне Организации Объединенных Наций.