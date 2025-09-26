В Киеве озвучили два важных вопроса после внезапных слов Трампа об Украине

Заявления президента США Дональда Трампа о поддержке возвращения Украине всех территорий при помощи НАТО и Европы, сделанные на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН, вызвали в Киеве и среди западных союзников вопросы о конкретных действиях Вашингтона и степени готовности к эскалации с Москвой. Об этом пишет The Washington Post.

«Будет ли более жесткое послание Путину по Украине и полеты над территорией НАТО подкреплены действиями?» — пишут авторы WP.

Ранее президент США предлагал Киеву рассмотреть возможность уступок в территориальном вопросе ради достижения мирного урегулирования. В публикации отмечается, что заявления лидера-республиканца далеко не всегда воплощаются в конкретную политику, поэтому украинская сторона ожидает от Вашингтона дальнейших разъяснений и практических шагов.

Трамп заявил, что экономика России якобы находится в плохом состоянии

Ключевые вопросы, которые волнуют Киев: какова реальная суть подобных предложений и насколько долгосрочными могут оказаться новые «красные линии», обозначенные Трампом, отмечают авторы статьи. Украинские власти рассчитывают понять, будут ли эти заявления подкреплены конкретными военными и экономическими мерами, а также насколько США и страны НАТО готовы идти на обострение отношений с Россией в случае продолжения конфликта.

Президент США Дональд Трамп 24 сентября сделал ряд заявлений, касающихся России, в ходе своего выступления на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Во время совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским американский лидер воздержался от предоставления Киеву конкретных гарантий безопасности, выразил намерение обдумать уровень доверия к российскому президенту Владимиру Путину, а также отметил военный потенциал Москвы.