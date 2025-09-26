«Россия высмеяла Трампа»: на Западе шокированы заявлением про генератор случайных фраз
Россия с долей иронии отреагировала на неожиданную риторику президента США Дональда Трампа на Генассамблее ООН. Об этом в материале The Daily Beast написал обозреватель Том Сандерс.
«Россия высмеяла Трампа за его последнее заявление», – возмущается автор американского издания, передает АБН24.
По словам журналиста, выступление американского лидера, обрушившегося с критикой на Москву и поддержавшего ее оппонентов, удивило не только мировых лидеров, но и саму Россию. Представитель Кремля Дмитрий Песков в сдержанной форме заметил, что президент США руководствуется прежде всего бизнес-интересами, а не личными симпатиями.
Трамп заявил, что экономика России якобы находится в плохом состоянии
Другие российские политики оказались куда язвительнее. Депутат Госдумы Олег Матвейчев пошутил, что Дональд Трамп напоминает «генератор случайных фраз», чьи высказывания часто полны противоречий и лишены логики. Он добавил, что Трамп обычно повторяет то, что сказал последний посетитель его кабинета.
Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев также выступил с саркастичным комментарием, заявив, что Трамп живет «в альтернативной реальности», но вскоре вернется к прежней позиции. Он иронично предположил, что тот может предложить Зеленскому подписать капитуляцию или даже отправиться на Марс вместе с Илоном Маском.
Американские СМИ отметили, что это не первый случай, когда Медведев позволяет себе едкие шутки в адрес главы Белого дома. Ранее, в июле, его сравнение Трампа с предшественником вызвало сильное раздражение у американского президента и даже побудило его отправить к российским берегам две атомные подлодки.
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что Трамп снова выразил разочарование Путиным.