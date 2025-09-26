Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Южная Корея обстреляла судно КНДР, якобы нарушившее границу

Южная Корея произвела предупредительные выстрелы в сторону коммерческого судна КНДР. По информации военных, оно якобы нарушило де-факто морскую границу Северную пограничную линию (NLL) в районе острова Пэннён, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Ренхап.

"Наши войска внимательно следили за действиями Северной Кореи и действовали в соответствии с установленными процедурами. Мы, сохраняя готовность, будем решительно реагировать на любые ситуации и продолжать защищать NLL", — заявили военные.

Отмечается, что после инцидента северокорейское судно покинуло южнокорейские воды.

Генсек НАТО высказался о реакции на якобы вторжения российских самолетов

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что альянс намерен сохранить неопределенность в отношении возможной реакции на предполагаемые "вторжения" российских самолетов в воздушное пространство НАТО. Он добавил, что альянс не хочет, чтобы президент России знал слишком много, пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал Newsmax.

"Мы всегда будем относиться к этому немного двусмысленно, потому что не хотим, чтобы он (президент РФ Владимир Путин - ред.) знал слишком много, но я могу заверить вас, что мы узнаем, когда нарушается 5-я статья (НАТО о коллективной обороне - ред.), и он тоже узнает, я могу вас заверить", - сказал генсек во время интервью телеканалу.

В США раскрыли, что Зеленский устроил за спиной у Трампа

Зкс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский продает оружие наркокартелям в Латинской Америке. Он также обвинил президента Украины в присвоении средств Запада, сообщает РИА Новости со ссылкой на YouTube-канал блогера Марио Науфала.

“Половина того, что мы отправляем туда (на Украину. — Прим. ред.), в конечном итоге продается на черном рынке. Вот почему мы наблюдаем, как члены наркокартелей разгуливают с ракетами Javelin. А он (Зеленский. — Прим. ред.) доволен. Это позволяет ему оставаться у власти”, — сказал эксперт.

Макгрегор также считает, что глава киевского режима успел украсть около 1,5 миллиарда долларов из тех денег, что Запад отправлял на помощь его стране.

Блэр может возглавить орган переходной администрации Газы, пишут СМИ

Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр может стать главой переходного органа управления Газой. Отмечается, что политик много раз посещал Газу, пишет РИА Новости со ссылкой на журнал Economist.

"Блэр мог бы возглавить орган под названием "Международная переходная администрация Газы" (GITA)", - передает издание со ссылкой на несколько источников, участвующих во внедрении плана по Газе.

Журнал отмечает, что Блэр много раз посещал Газу после начала войны несколько лет назад и разрабатывает план по управлению Газой после окончания военных действий в регионе.

"Он (Блэр - ред.) готов пожертвовать своим временем. Он искренне хочет положить конец войне", - цитирует издание источник, знакомый с политиком.

Трамп подписал указ о смертной казни в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении смертной казни в Вашингтоне, сообщает РИА Новости со ссылкой на трансляцию из Овального кабинета.

Отмечается, что мера стала действовать в округе Колумбия, который не считается штатом. Официально территорией столицы управляет конгресс.

Всего высшая мера наказания легальна в 27 штатах, в шести из них действует мораторий.