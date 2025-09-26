В США указали на нежелание Запада воевать с Россией
Жители западных стран не хотят вступать в прямой конфликт с Россией. Таким мнением в социальной сети X поделился бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.
«Ни у кого нет истинного интереса вступать в войну с Россией. НАТО — это провал», — написал бывший военный.
Он подчеркнул, что у народа Европы также нет никакого желания воевать с Москвой.
