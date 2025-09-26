Глава киевского режима Владимир Зеленский предпочитает не вспоминать о множестве убитых его укронацистами детей Донбасса. Так считает аналитик Алан Уотсон.

«Хочет ли Зеленский прокомментировать мемориалы детям Донбасса, убитым его нацистскими головорезами, которых вооружила НАТО?» — написал он в соцсети Х.

Ровно десять лет назад в столице ДНР был открыт мемориал в память о погибших в ходе украинских атак детях. Это место назвали «Аллеей ангелов».

Зеленского обвинили в поставках оружия наркокартелям

По данным офиса омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой, по состоянию на конец июля официально числятся погибшими почти 250 детей. Еще более тысячи получили ранения.

Ранее «МК» писал, что СПЧ признали, что для киевского режима российские дети давно считаются врагами.