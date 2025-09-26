Трамп признал трудности ряда стран в отказе от российской нефти

Президент США Дональд Трамп заявил, что ряду стран трудно отказаться от российской нефти из-за безальтернативности. Его слова приводит РБК.

В частности, Трамп указал на трудности Венгрии и Словакии в отказе от российской нефти.

«Знаете, кто действительно не может сделать это [отказаться от закупок российской нефти]? Это Венгрия», — подчеркнул он.

Американский лидер объяснил, что поиск альтернативных поставщиков осложнен отсутствием у страны выхода к морю.

Глава США признал, что «Словакия [находится] в такой же ситуации».

Ранее Трамп в ходе переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом попытался убедить своего коллегу заставить местных импортеров российской нефти прекратить ее закупки.