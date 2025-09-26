Алиев объяснил, почему мелеет Каспийское море

Каспийское море стремительно мелеет главным образом из-за экологии, а не климатических изменений. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на 80-й сессии Генассамблеи ООН.

Политик отметил, что еще в 2022 году на саммите прикаспийских государств он поднимал вопрос ухудшения состояния окружающей среды Каспийского моря.

"Сегодня ситуация гораздо хуже. Каспийское море стремительно мелеет. Главная причина – не в изменении климата. Необходимы совместные усилия прикаспийских государств, чтобы остановить экологическую катастрофу с непредсказуемыми последствиями", – цитирует Алиева РИА Новости.

Глава Азербайджана добавил, что его страна готова к тесному сотрудничеству с ООН для того, чтобы решить эту проблему.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что ситуация с обмелением Каспийского моря "плачевная" и приближается к экологической катастрофе. Он предложил создать в Астане Центр анализа водяных проблем под эгидой Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

В августе экологи обнаружили в Каспийском море огромное фрагментированное пятно – предположительно, масло или отходы рыбной ловли – площадью 82,51 квадратных километра. Его след тянулся вдоль судоходной линии Порт Курык – Баку, охватывая при этом казахстанский и азербайджанский секторы.