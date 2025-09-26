Лидер британской партии «Наследие» (Heritage Party) Дэвид Кертен предположил, какие страны могли стать заказчиками терактов, произошедших на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Его слова приводит РИА Новости.

Кертен допустил, что за подрывом «Северных потоков» стоят Великобритания, США и Норвегия, а также Украина.

«Кто-то точно знает, что случилось с "Северным потоком", кто его разрушил и зачем. Все, что идет из официальных источников — это поток дезинформации», — сказал он.

По мнению политика, именно США и Норвегия больше остальных выиграли от сложившейся ситуации, поскольку начали продавать Европе газ по завышенным ценам.

20 августа гражданина Украины Сергея Кузнецова задержали в районе итальянского города Римини, где отдыхал с семьей. По версии следствия, мужчина входил в экипаж парусной яхты «Андромеда», которая, предположительно, использовалась для диверсий на газопроводах. Адвокат Кузнецова отвергает предъявленные обвинения.