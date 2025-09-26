Трамп заявил, что российская экономика «катится к чертям»

Экономика Российской Федерации якобы находится в плохом состоянии на фоне конфликта на Украине. Об этом журналистам заявил президент США Дональд Трамп, сообщает РИА Новости.

По его словам, у России «дела идут очень плохо, учитывая, что она поставили на кон абсолютно все».

«Их экономика катится к чертям», — сказал американский лидер.

23 сентября Трамп во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что российская экономика якобы находится в «ужасном состоянии» и «разрушается» из-за украинского конфликта.

В тот же день глава Белого дома, выступая на заседании Генассамблеи ООН, сообщил, что Вашингтон готов ввести против РФ «серьезные пошлины», если она не согласится на завершение конфликта. Также он упрекнул страны НАТО в том, что они покупают российскую нефть вопреки его призывам.

