Украине предрекли скорый конец существования

В ближайшем будущем Украина может прекратить свое существование как государство. С такой точкой зрения выступил профессор Туомас Малинен в социальной сети X.

«Мы на пороге того, что, в конце концов, Украина, вероятно, полностью прекратит свое существование», — заявил Малинен, комментируя высказывание американского лидера Дональда Трампа о том, что Украина сможет вернуть территории.

Президента Украины Владимира Зеленского удивили слова Трампа о способности Киева вернуть территории. Он предположил, что американский лидер больше не поддерживает идею территориального обмена между Россией и Украиной.