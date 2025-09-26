Генсек НАТО прокомментировал слова Трампа про Украину

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа, что Украина при поддержке ЕС якобы могла бы «вернуть страну в ее первоначальном виде». Слова Рютте приводит РИА Новости.

Рютте предположил, что своими словами про Украину Трамп хотел призвать Россию «сесть за стол переговоров». Он также ответил на вопрос CNN, считает ли он, что Североатлантический альянс может помочь Киеву достичь такой цели, «в том числе в Крыму и Донбассе».

«Я думаю, что президент пытается усадить [Россию]… за стол переговоров… и пойти на компромиссы.. там также будут обсуждаться очень деликатные вопросы, включая территории», — отметил генсек НАТО.

Президента Украины Владимира Зеленского удивили слова Трампа о способности Киева вернуть территории. Он предположил, что американский лидер больше не поддерживает идею территориального обмена между Россией и Украиной.